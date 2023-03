Un momento shock durante lo spettacolo di Barbara D’urso Taxi a due piazze: è scattato l’allarme antincendio.

La conduttrice Barbara d’Urso è tornata sul palcoscenico per recitare nella commedia “Taxi a due piazze” accanto a Franco Oppini. Dopo diverse rappresentazioni al Teatro Nazionale di Milano, lo spettacolo è ora in scena al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Durante l’ultimo spettacolo, però, un momento inaspettato…

Barbara D’Urso, shock a teatro…

Durante una delle esibizioni, mentre d’Urso era in scena con Oppini, sono suonate le sirene anti-incendio e le luci di emergenza si sono accese. Tuttavia, gli attori hanno continuato a recitare mentre il pubblico non si è mosso, pensando che fosse parte dello spettacolo. Fortunatamente, si è trattato di un falso allarme e non c’è stata alcuna situazione pericolosa.

Alla fine dello spettacolo, d’Urso ha ringraziato il pubblico per la loro presenza e ha raccontato l’episodio su Instagram, dicendo che lei e gli altri attori erano confusi riguardo alla situazione ma hanno deciso di continuare a recitare.

Dopo l’esibizione la conduttrice ha scritto sui social: “Stasera sul palco un momento shock. Inizia la commedia, tutto perfetto, applausi, io entro, a un certo punto mentre stiamo recitando e siamo in tre in scena e c’era anche Franco Oppini, tutto ad un tratto nel pubblico – teatro pieno, mille persone stupende – scatta l’allarme anti incendio, credo. Comincia quindi a sentirsi una sirena che non si fermava, tutte le luci di emergenza si accendevano e noi stavamo continuando a recitare. Devo dire che io e gli altri attori abbiamo avuto la prontezza di spirito… Io ho pensato ‘che succede adesso? Devo scappare da qui?’. Abbiamo continuato a recitare. Però io volevo fare i miei complimenti al pubblico di Montecatini Terme che è rimasto lì fermo in silenzio”.

