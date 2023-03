Secondo Rudy Zerbi non ci sono 15 concorrenti che meritano il serale, ma Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini non sono d’accordo.

Nel pomeridiano di oggi di Amici 22 Rudy Zerbi ha condiviso la sua opinione su alcuni concorrenti e ha rivelato che 15 posti per il serale sono troppi. Secondo il professore, infatti, non ci sono 15 allievi con talento e fosse per lui ne farebbe passare molti meno.

Amici 22, Rudy Zerbi e il parere sui concorrenti

Rudy Zerbi ha le idee chiare, secondo lui non ci sono 15 concorrenti che meritano il serale di Amici 22: “Io ne manderei meno di 15 al serale, perchè non tutti hanno talento“. Ma Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini non sono d’accordo: “Se ci sono 15 posti ne mandiamo 15. È il coronamento di 7 mesi di lavoro, se lo meritano”.

Rudy Zerbi

Dibattito acceso tra i professori, Zerbi rimane convinto che sia inutile mandare al serale degli allievi che non se lo meritano e che non hanno talento. La Caccarini ribatte: “Rompi le palle Rudy. La scuola deve insegnare e sta poi al pubblico decidere chi far entrare al serale”. Zerbi ribatte: “Voi fate confusione tra talento e capacità. Se loro sanno ballare e cantare non vuol dire che abbiamo tutti il talento per andare al serale”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG