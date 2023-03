Lazza a Domenica In ha voluto chiamare in diretta la nonna, scusandosi di essere un pessimo nipote: ecco il motivo.

Ospite nella puntata di Domenica In di oggi Lazza ha parlato con Mara Venier della sua prima esperienza al Festival di Sanremo con il brano Cenere, e ha anche parlato del rapporto con i suoi colleghi, con chi ha legato di più e chi ha avuto il piacere di conoscere. Oltre a questo, ha voluto chiamare la nonna in diretta per scusarsi del suo comportamento.

Lazza a Domenica In, la chiamata alla nonna

Oggi domenica 12 marzo, Lazza è stato ospite nel salotto di Mara Venier, parlando della sua carriera e dei suoi successi. Oltre a questo ha anche parlato dei suoi genitori, della sua fidanzata e della sua esperienza a Sanremo. Mara gli ha chiesto: “Che rapporti avevi con i tuoi colleghi al Festival?“. Il cantante ha risposto: “Ma guarda, per me la musica è bella tutta. Ho legato tantissimo con Marco Mengoni e ci sentiamo spesso. Anche Giorgia. Ho avuto il piacere di conoscere Ultimo che non c’eravamo mai incontrati. Tanti li conoscevo. Tra tutti c’è stato molto rispetto”.

Durante la puntata ha anche voluto salutare la mamma ma sopratutto la nonna, che non vede da tantissimo tempo. Ha voluto chiamarla al cellulare per chiederle scusa in diretta: “Ciao nonna, ti voglio chiedere scusa in diretta nazionale, sono un pessimo nipote. Ti giuro che ti verrò a trovare presto”.

