Le voci sulla presunta crisi della famiglia più social d’Italia, composta da Chiara Ferragni e Fedez, continuano a circolare. Dopo la verità sulle condizioni di salute di Fedez, ora anche Chiara si è confessata sui social, e i commenti sui social impazzano.

Durante la serata finale del Festival di Sanremo, la coppia ha smesso di pubblicare contenuti sui social media, in particolare Fedez, che ha dichiarato di aver avuto problemi di salute e di essersi assentato dai riflettori per un po’ di tempo.

D’altra parte, la Ferragni ha continuato a condividere contenuti legati alla sua attività di influencer, ignorando le voci sulla crisi. Tuttavia, sabato scorso, ha mostrato la sua vulnerabilità pubblicamente, suscitando reazioni contrastanti tra coloro che pensano che sia solo una mossa di marketing e coloro che credono alla sincerità della sua confessione. La verità sulla presunta crisi della coppia resta ancora sconosciuta.

Un utente scrive: “Si stava parlando troppo di Fedez ultimamente, Chiara stava soffrendo per le mancate attenzioni e ha deciso di risolvere così, pubblicando un monologo da donna forte e indipendente”. Alcuni si sono accorti della “puntualità” delle storie dell’influencer, postate subito dopo le rivelazioni di Fedez.

