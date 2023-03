La decisione della produzione di Amici in vista del Serale: tutto di nuovo in discussione. Ecco cosa è successo e perché.

Colpo di scena ad Amici di Maria De Filippi. In prossimità del Serale, con poche maglie ancora da assegnare, vista l’indecisione dei professori è stata presa una decisione davvero importante: tutte le divise fin qui date verranno tolte e riassegnate solo nella puntata di domenica, quella che, appunto, precederà l’inizio ufficiale dell’appuntamento conclusivo. Tutti gli alunni, quindi, avranno modo, dopo essersi esibiti e dopo essere stati giudicati, di ricevere la maglia. Una notizia che ha generato non poche reazioni tra gli studenti, specie per quelli che già avevano avuto il pass…

Amici, via tutte le maglie: la situazione

Maria De Filippi

Nel corso del daytime di Amici, è arrivata per gli alunni del talent una notizia davvero inattesa. Infatti, la produzione ha deciso di inserirsi nel discorso “assegnazione maglia del serale” vista l’indecisione dei professori nell’assegnare le ultime divise.

Ai ragazzi è stata mandata una busta rossa che è stata letta da Benedetta: “La produzione, tenuto conto del fatto che solo alcuni dei professori hanno legittimamente deciso di operare una selezione dei rispettivi allievi in vista del serale e che non ci sono maglie del serale per tutti, ha deciso quanto segue: nel corso della puntata di domenica verrà ritirata la maglia del serale a tutti quelli che fino ad ora l’hanno avuta e comunica che per determinare chi di voi accederà al serale di Amici sarà effettutata una votazione da parte di tutti i professori di canto e di ballo secondo le modalità che scoprirete in puntata”.

Diverse le reazioni degli studenti che sono rimasti decisamente scioccati dalla decisione. Tutto nuovamente in discussione con gli alunni – non tutti – che si sono trovati non propriamente d’accordo con tale provvedimento.

Di seguito anche il post Instagram del programma con la notizia data agli alunni:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG