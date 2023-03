Si avvicina il Serale di Amici e anche Michele Bravi sarà chiamato a dire la sua in qualità di giudice. Il ragazzo ha già delle “preferenze”.

Manca poco al Serale di Amici dove Michele Bravi sarà ospite fisso in qualità di giudice. Nelle scorse ore, il cantante aveva espresso via social il suo auspicio in vista della fase finale del programma, sia in merito alla sua posizione sia verso gli alunni che andranno ad esibirsi. In queste ore, guardando proprio il suo profilo Instagram è stato possibile ipotizzare alcune delle sue prime “preferenze”.

Amici, Michele Bravi ha già i suoi preferiti?

MICHELE BRAVI

Manca ormai solamente una settimana all’inizio del Serale di Amici previsto per domenica 18 marzo e c’è grande attesa su come si svolgerà quest’anno la parte conclusiva del programma. Molta curiosità anche in merito ai tre nuovi giudici che quest’anno sono completamente nuovi. Si tratta di Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi.

Proprio quest’ultimo, come detto, potrebbe avere già le idee piuttosto chiare in termini di iniziali “preferenze”.

Dando uno sguardo al suo profilo social su Instagram, infatti, l’arista segue già alcuni dei ragazzi della scuola. Di chi si tratta? Bravi segue Angelina Mango, Wax e Federica Andreani per quanto riguarda i cantanti.

Per i ballerini, invece, appare solamente Mattia Zenzola, ballerino latino americano, e Samuel Antinelli, ballerino della squadra di Raimondo Todaro sostituito alcune puntate fa dall’esperto di hip-hop Alessio.

Chiaramente queste non sono per forza delle preferenze che potranno influire al Serale ma indubbiamente per i ragazzi già un forte attestato di stima.

Di seguito, invece, il post Instagram del cantante e prossimo giudice del Serale con l’augurio ai ragazzi e non solo:

