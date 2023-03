Nino D’angelo ospite a Verissimo si è aperto con Silvia Toffanin, parlando del suo periodo di depressione.

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Nino D’angelo ha parlato della sua carriera, della sua famiglia e del rapporto con sua madre che è venuta a mancare all’improvviso. Proprio in seguito a questo avvenimento, il cantante ha rivelato di aver sofferto di depressione per il dolore nei confronti della sua perdita.

Nino D’Angelo parla a Verissimo della sua depressione

La madre di Nino D’Angelo è scomparsa all’improvviso a 58 anni. Lui aveva un rapporto speciale con lei e la sua morte fu devastante per il cantante. Ospite a Verissimo, ha parlato alla Toffanin del periodo di depressione avuto: “Non mi alzavo dal letto, sono stato 3 anni tra psicofarmaci e psicologi. Era un dolore insopportabile. Avevo una malattia di cui non conoscevo la faccia. Non sentivo nulla, ero vuoto, non servivo neanche a me, non avevo voglia di vestirmi, di lavarmi. Mi ero chiuso dentro di me. Poi ringraziando Dio ne sono uscito”. Il cantante è scoppiato in lacrime, visibilmente commosso.

Nino D’Angelo

“Perdere una mamma giovane che è sempre stata un punto di riferimento è difficile. È un dolore che prima o poi proviamo tutti ma è stato tanto difficile“. Oggi il cantante è nonno per la quarta volta e questo porta tanta gioia nel suo cuore.

Riproduzione riservata © 2023 - DG