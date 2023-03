Escono retroscena gravi sul GF Vip, la psicologa del programma aveva dato diversi segnali d’allarme a quanto pare insabbiati dalla produzione.

Retroscena abbastanza gravi che possono gettare ombre serie sul GF Vip. Secondo quanto riporta Dagospia, infatti, la psicologa del reality aveva in più occasioni dato segnali d’allarme su alcuni atteggiamenti dei concorrenti. Questi segnali, però, non sarebbero stati presi in considerazione dalla produzione del programma.

GF Vip, la rivelazione della psicologa del reality

Il portale gestito da Roberto D’Agostino riporta che la psicologa che segue i concorrenti ha lanciato un allarme riguardo a alcuni partecipanti famosi, esortando gli autori a intervenire e non permettere che le cose peggiorassero senza alcun controllo.

Tuttavia, secondo una fonte citata da Dagospia, le valutazioni dell’esperta di salute mentale sarebbero state ignorate. Alla fine ci sono stati comportamenti volgari, persone squalificate, ramanzine incoerenti e un drastico cambio di tono da parte dei produttori.

Questo quanto riportato da Dagospia: “Secondo una spia, il team che lavora al GF Vip non sarebbe tranquillo in quanto accusato di non aver tenuto conto delle indicazioni degli psicologi riguardo alcuni concorrenti in gara. La spia dice: ”Quello che è accaduto è stato che ci sono stati degli atteggiamenti diciamo aggressivi di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro e la psicologa aveva più volte dato un segnale d’allarme, ma non è stato preso in considerazione. In realtà autori e produzione sono a rischio e hanno insabbiato questi comportamenti non ascoltando le reiterate indicazioni del supporto psicologico. A voi le conclusioni”.

