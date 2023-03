Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip Tavassi è stato ammonito e Donnamaria squalificato: capiamo cosa è successo.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda giovedì 9 marzo, ha visto delle gravi conseguenze per due concorrenti. Edoardo Tavassi è stato ammonito e Edoardo Dannamaria, inaspettatamente, è stato squalificato.

GF Vip, le conseguenze per Edoardo Tavassi

Alfonso Signorini ha aperto l’ultima puntata del GF Vip con due importanti comunicazioni per Tavassi e Donnamaria. Tavassi è stato chiamato in confessionale dove il conduttore gli ha comunicato la scelta della redazione di ammonirlo. Signorini ha spiegato: “Ad un certo punto tu hai avuto una reazione incontrollata di stizza, hai preso la stecca del biliardo e l’hai buttata per terra, hai fatto seguire questo gesto da una espressione molto volgare che non saremo qui a ripetere. È arrivato un provvedimento da parte del Grande Fratello. Non può più essere tollerato un comportamento del genere, per questo motivo sei ammonito.”.

Il concorrente ha anche cercato di giustificarsi ironicamente: “A loro fa ridere questa cosa, è un gesto recitato, io chiedo scusa, davvero, al pubblico mi dispiace se sia stata percepita male questa cosa. Non giocherò più a biliardo”.

GF Vip: Donnamaria squalificato, le parole di Antonella

Ma la vera sorpresa delle puntata arriva per Donnamaria, che viene chiamato nella Mistery Room. Qui, Signorini, visibilmente deluso, spiega: “Ieri pomeriggio, ancora una volta nei confronti di Antonella hai alzato il tiro, ti sei reso protagonista di un brutto momento, hai superato il limite che vi avevo imposto. Ti confesso che quando ho visto quella scena lì, che è una scena brutta, non avrei mai voluto vederla“.

Il conduttore fa riferimento ad un momento successo in cucina, mentre Edoardo si stava preparando un panino. Le conseguenze, dopo gli avvertimenti della scorsa settimana, sono inevitabili. Edoardo Donnamaria viene squalificato dal programma. Antonella Fiordelisi, dopo la squalifica, confessa: “Vorrei non aver litigato così tante volte con lui. Ora che non c’è più ho capito che sono tanto innamorata, non mi era mai successo”.

