Nella puntata di giovedi 9 marzo Edoardo Donnamaria è stato squalificato.

La puntata del GF Vip del 9 marzo 2023 inizia nel peggiore dei modi. Signorini ammonisce per gesti violenti Edoardo Tavassi e subito dopo viene chiamato in mistery Donnamaria.

In questo caso l’ammonizione non basta e scatta la squalifica immediata.

Il motivo della squalifica di Edoardo

Martedi nell’ora di pranzo nella cucina del GF Vip i toni e gli atteggiamenti di Donnamaria superano i limiti. Antonella, fidanzata di Donnamaria chiede al ragazzo di prepararle un panino e lui reagisce nel peggiore dei modi usando parole volgari e pesanti.

I concorrenti solo lunedi sera erano stati avvertiti per l’ennesima volta dal conduttore che da quel momento nessun gesto o parola eccessiva sarebbero stati accettati dal GF Vip e che le conseguenze sarebbero state immediate.

La reazione di Antonella e della casa

Dopo aver preso atto della squalifica di Edoardo, Antonella scoppia in lacrime cosi come Tavassi, Giaele, Micol e i compagni che per mesi hanno voluto bene e sono stati accanto a Edo. Gli spartani perdono un componente importante del gruppo.

Antonella Fiordelisi

Antonella è disperata ma entrambi si promettono di continuare la loro storia fuori dalla casa tra 25 giorni, quando il programma terminerà.

L’ esperienza di Edoardo Donnamaria nella casa del GF Vip termina e il ragazzo lascia la casa tra gli applausi dei compagni e le lacrime di Antonella.

