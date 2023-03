La prima udienza per la separazione tra Totti e Blasi si terrà martedì, con enormi interessi economici in ballo: ora si aggiunge una nuova questione.

Ilary Blasi e Francesco Totti non sono riusciti a trovare un accordo consensuale per la separazione, quindi si batteranno in tribunale. La prima udienza è fissata per martedì, ma ora spunta una nuova questione, ovvero un centro sportivo gestito dalla famiglia Blasi.

Totti-Blasi, la questione del centro sportivo

La separazione tra la coppia si preannuncia già molto difficile ancora prima di iniziare. In ballo ci sono milioni di euro, tutte le proprietà, i figli e la questione dei Rolex e delle borsette rubate. La battaglia legale tra i due ex coniugi potrebbe durare anche un paio d’anni, come rivelano gli avvocati. Martedì è prevista la prima udienza che aprirà questo scontro in aula, mentre per la questione dei Rolex e delle borsette se ne parlerà a fine marzo.

Ora, è spuntata anche una nuova questione che vede contrapposta la coppia, e riguarda il Totti soccer School. Questo è un centro sportivo che porta il nome di Francesco Totti ma che è unicamente nelle mani dalla famiglia Blasi, che lo gestisce da anni. Ora il calciatore vuole tornare in possesso della proprietà e, secondo le fonti vicine alla coppia, entro fine mese dovrebbe partire lo sfratto per la persona che si occupa della struttura, vicina a Ilary Blasi.

Per Totti sembra essere una questione di principio, avendo acquistato la struttura nel 2001 per un miliardo di lire. Anche in questo, quindi, una soluzione che non comporti la sala di tribunale non sembra possibile.

