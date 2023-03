Guendalina Tavassi ha criticato in modo furioso le ultime decisioni prese dalla redazione del GF Vip: lo sfogo sui social.

L’ultima puntata del GF Vip si è aperta con due conseguenze davvero inaspettate per Tavassi e Donnamaria. Il primo è stato ammonito mentre il secondo squalificato. Guendalina Tavassi ha condiviso sui social alcuni commenti furiosi contro il programma, la produzione e Alfonso Signorini.

Guendalina Tavassi furiosa, cos’ha detto

Durante la diretta dell’ultima puntata del GF Vip, Guendalina Tavassi non ha potuto fare a meno di commentare via social le decisioni prese dal programma. Edoardo Tavassi, infatti, è stato ammonito dopo un’imprecazione mentre giocava a biliardio. Donnamaria, invece, è stato direttamente squalificato per l’ennesima mancanza di rispetto nei confronti di Antonella Fiordelisi.

Guendalina, però, non è d’accordo con le decisioni prese dalla redazione, e le commenta in modo furioso. Mentre Tavassi veniva rimproverato in confessionale, la sorella ha urlato: “Sì certo, stava scherzando, stava scherzando e ridendo! Ma Edoardo alzate e vattene, stanno a fa proprio di tutto. Io non ho parole, adesso dovresti dire tutto quello che pensi e dovresti parlare”.

Quando invece è stato il turno della squalifica di Donnamaria, Guendalina sconvolta ha commentato: “Che schifo, che schifo, follia. È follia quello che state facendo a questi ragazzi, è vomitevole quello che state facendo. Mi dispiace per i ragazzi, per una volta sono anche dalla parte di Antonella. È uno schifo, uno scandalo, guardate come fate stare questi poveri ragazzi che stanno partecipando a un reality, a un gioco, a un gioco! Follia, tutti questi mesi lì dentro per essere cacciati così. Dovrebbero uscire tutti di gruppo ora!”. Un’ultima frecciatina a Signorini: Guendalina condivide un tweet dove una ragazza sottolinea che Ginevra ed Elenoire sono sempre in studio, nonostante la squalifica.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG