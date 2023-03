Spuntano nuovi retroscena sulla fine della relazione tra Andrea Damante e Elisa Visari: a rivelarli è l’esperto di gossip Alessandro Rosica.

Sembra davvero ufficiale la fine della relazione tra Andrea Damanti ed Elisa Visari, che fino a poco tempo fa sembravano più innamorati che mai. A parlare di nuovi retroscena è stato su Twitter l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha parlato nel dettaglio dei motivi della loro rottura.

Andrea Damante e Elisa Visari, i retroscena sulla rottura

Come riporta Alessandro Rosica sul suo profilo Twitter, a decidere di mettere un punto alla relazione è stato proprio Andrea Damante, che avrebbe tradito la Visari con un’altra donna. Chi sarebbe quest’altra ragazza? Non si sa, ma è certo che non sia Giulia De Lellis, la sua storica ex.

Nei giorni scorsi, infatti, avevano iniziato a circolare dei rumors secondo i quali la coppia più amata di Uomini e Donne fosse tornata insieme. Solo voci di corridoio a quanto pare, sembrerebbe infatti che Damante abbia tradita Elisa Visari con “una delle tante” come riporta Rosica.

Ultimi dettagli “veri” lui ha lasciato lei per una delle tante. Elisa talmente sottona che continua a tacere e a seguirlo😱 come se nulla fosse “ nella speranza di tornarci insieme” andrea d le avrebbe detto ( voglio stare solo ) gran paracul@ lei tanto bella quanto ingenua!!! — Alessandro Rosica (@Investigsocial) March 9, 2023

Nel tweet, Rosica scrive: “Ultimi dettagli “veri” lui ha lasciato lei per una delle tante. Elisa talmente sottona che continua a tacere e a seguirlo come se nulla fosse “nella speranza di tornarci insieme”. Andrea D le avrebbe detto ( voglio stare solo ). Lei tanto bella quanto ingenua!!!”

L’esperto di gossip, infatti, fa notare che per il momento Elisa continua a seguire Damante su tutti i social, forse con la speranza di poterci tornare insieme, e aggiunge: “Personalmente sono dalla parte di Elisa, ho provato ad aprirle (inutilmente) gli occhi davanti a tutta Italia da anni! Lei è totalmente persa di questo ragazzo che l’ha sempre resa cornuta ed è stata anche derisa a tantissime feste. Auguro a Elisa di ritrovare sé stessa e di svoltare completamente pagina. So che mi leggi e te lo auguro davvero!”.

Sembrerebbe proprio che Damante non riesca a fare a meno di tradire le sue fidanzate, motivo per il quale era finita con la sua storica ex De Lellis. Per il momento, comunque, nessuno dei due ha confermato o smentito questi gossip.

Riproduzione riservata © 2023 - DG