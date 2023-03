Tina Cipollari ha commentato il Grande Fratello Vip sottolineando una somiglianza tra Nikita e Gemma: la reazione in diretta della vippona.

Durante la diretta dell’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha letto in diretta un commento di Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne ha parlato della somiglianza tra Nikita e Gemma, ecco la reazione della Pelizon.

Tina Cipollari, il commento su Nikita e Gemma

L’ultima puntata del Grande Fratello ha fatto chiacchierare parecchio, in seguito a due provvedimenti inaspettati da parte del programma: Tavassi ammonito e Donnamaria squalificato. Durante la puntata, però, si è parlato anche tanto di Nikita Pelizon, che ha rivelato di essere interessata a Luca Onestini. Le parole della concorrente hanno subito fatto scalpore, tanto che l’ex fidanzata di Onestini ha voluto avere un confronto diretto con lei.

La vicenda è stata seguita in diretta anche da Tina Cipollari, che non si è trattenuta dal commentare in modo ironico Nikita. Sotto un post sulla pagina ufficiale del Grande Fratello, infatti, ha scritto: “Non so perché Nikita mi ricorda Gemma. Basta uno sguardo“.

Il commento di Tina non è passato inosservato a Giulia Salemi, che l’ha subito commentato in diretta collegandosi con i concorrenti. Signorini ha detto: “Sapete ragazzi Tina Cipollari? Ha commentato il post del Grande Fratello con un commento verso Nikita”. Nikita Pelizon ha sorriso al commento dell’opinionista ma non ha replicato. Un altro commento dell’opinionista sotto ad un post di Biccy: “Nikita è una Gemma 2, le basta uno sguardo e questa si innamora subito“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG