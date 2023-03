La famiglia di Wanda Nara presto si allargherà con una nuova nascita: questa volta però, ad aspettare il bambino non è la showgirl.

La famiglia Nara si allarga! Wanda Nara e Zaira Nara avranno presto un fratellino o una sorellina. A grande sopresa, infatti, il padre di Wanda, Andres, aspetta un figlio dalla moglie Alicia Barbasola. L’annuncio arriva dopo poche settimane dal matrimonio della coppia.

Wanda Nara, il padre aspetta un altro figlio

Il papà di Wanda Nara, Andres, ha annunciato felicissimo l’arrivo di un terzo figlio. La famiglia si allarga e Wanda e Zaira saranno le sorellastre del nuovo bebè, di cui ancora non si conosce il sesso. L’annuncio arriva giusto poche settimane dopo il matrimonio di Andres e Alicia Barbasola, celebrato davanti a pochi intimi.

Andres ha parlato della felice notizia ai microfoni de La Nacion: “Siamo davvero felici della notizia. Era qualcosa che stavamo già cercando, ma ci ha comunque sorpreso di gioia. Iniziare a portare calore nella nostra casa. Ora più che mai!”. Sui social aggiunge: “Ho così tanta felicità nel mio cuore. Emozionati è poco dopo questa notizia che ci unisce per tutta la vita. Ti amo Alicia. Grazie per avermi dato ciò che tanto desideriamo”. Il piccolo in arrivo sarà lo zio o la zia dei cinque figli di Wanda Nara, avuti da Maxi Lopez e Mauro Icardi.

