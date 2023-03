Lorella Cuccarini ha rilasciato una lunga intervista dove svela i suoi segreti per mantenere un fisico invidiabile a 57 anni.

Lorella Cuccarini ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, e ha parlato di tutti i suoi segreti per arrivare a 57 anni con un fisico invidiabile come il suo. Alla base c’è tanto esercizio fisico e una precisa dieta, ma ovviamente anche madre natura ha fatto la sua parte.

Lorella Cuccarini, quanto pesa e la sua dieta

La conduttrice, classe 1965, ha 57 anni, ma il suo corpo e la sua linea sono perfetti e invidiabili. Anche il viso, nonostante l’età, sembra non essere attaccato dai segni del tempo. Il suo segreto? Lorella Cuccarini lo svela al Corriere della Sera, riflettendo anche su un’intervento che subì nei primi anni 2000, che le cambiò non poco il corpo: “La mia forma fisica un po’ è cambiata. Prima ero sempre attorno ai 56 chili, dopo l’intervento sono arrivata a 61. E mi ero un po’ rassegnata a vivere con questo nuovo assetto, con una nuova forma fisica“. Nel 2002, la Cuccarini dovette subire un intervento per togliersi la tiroide, a causa di un sospetto di tumore.

Oggi, la conduttrice pesa 56 chili, e per mantenerli segue un’alimentazione molto precisa: “L’anno scorso sono stata da un nutrizionista e mi ha detto che sbagliavo tutto, sbagliavo l’approccio di una alimentazione fatta di privazioni. Mi ha insegnato a fare 5 pasti al giorno: colazione, pranzo, cena e due spuntini, senza mai saltarne uno. Mi concedo la pasta o meglio ancora il riso che adoro, il pane no. Verdura, frutta, pesce. In due mesi sono tornata 56 chili. Da allora sto davvero in forma, mi sento piena di energia. Non mi sono mai sentita meglio”.

Lorella parla anche dei suoi allenamenti, che vanno di pari passo alimentazione per mantenersi in forma: “Ho cominciato due attività sfidanti e divertenti: calisthenics (allenamento a corpo libero che migliora la forza e la coordinazione, utilizzando solo il proprio peso corporeo come attrezzo per potenziarsi) e un allenamento metabolico (per migliorare l’apparato cardiovascolare e respiratorio).”

