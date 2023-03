Totti era pronto a sposare Noemi Bocchi dopo un anno di relazione, ma i mancanti accordi tra i due ex coniugi fanno sfumare i piani.

Il nuovo titolo del Settimanale Nuovo si apre con questo titolo “Ilary Blasi spezza il sogno di Francesco Totti: addio alle nozze con Noemi Bocchi”. Sembra infatti che il calciatore fosse pronto a sposarsi con Bocchi, ma che tutto sia sfumato a causa delle lungaggini legali legate alla separazione della ex coppia.

Ilary Blasi fa saltare il matrimonio tra Totti e Noemi

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono pronti per sposarsi, dopo circa un anno di relazione. E il matrimonio sarebbe avvenuto a breve, se non fosse per l’inizio del processo per la separazione tra il calciatore e Ilary Blasi. La ex coppia, infatti, non ha trovato un accordo per una separazione consensuale, quindi ora si batteranno in tribunale. È prevista per martedì prossimo la prima udienza di una battaglia che potrebbe durare anche un paio d’anni.

Nell’ultimo numero del settimanale Nuovo si legge che proprio a causa dei mancanti accordi, sia sfumato il sogno del matrimonio per Totti e Noemi Bocchi. Il calciatore vuole sposari Bocchi il prima possibile, ma ora sarà impegnato a lungo nella questione della separazione. Sul giornale si legge: “L’avrebbe sposata a breve, se non ci fosse stato questo intoppo. Chiudere con Ilary il prima possibile era il suo intento”.

Tra l’altro ora si è aggiunta anche una nuova questione, oltre a quella dei Rolex e delle borsette rubate, del patrimonio e dei figli. Ovvero il centro sportivo della Longarina, che porta il nome di Totti ma che è gestito da anni dalla famiglia Blasi. Il 14 marzo, inzierà il lungo processo che li vedrà protagonisti, ed entrambi saranno accompagnati dai loro rispettivi partner. Bastian, infatti, il fidanzato di Ilary, è volato a Roma per starle accanto.

