Luca Salatino ha rivelato su Uomini e Donne Magazine di doversi nuovamente operare, e condivide le sue preoccupazioni.

L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino Luca Salatino è tornato a parlare della sua salute, questa volta in un’intervista di coppia insieme a Soraia Ceruti Allam su Uomini e Donne Magazine. Luca ha parlato di un intervento a cui si dovrà sottoporre che lo preoccupa non poco.

Luca Salatino, l’intervento alla schiena

Non è un periodo semplice questo per Luca Salatino. L’ex tronista aveva già parlato delle sue condizioni di salute a Verissimo. Si dovette operare alla schiena, un intervento che lo costrinse a malincuore ad abbandonare la sua carriera da pugile. Per questo dovette anche affrontare un periodo di forte depressione. Ora i problemi sono tornati, e non nasconde di essere molto preoccupato: “È un momento difficile perché purtroppo la schiena è tornata a darmi qualche problema, quindi a breve dovrò farmi operare e questo mi dà qualche preoccupazione”, si legge su Uomini e Donne Magazine.

Ovviamente al suo fianco c’è e ci sarà sempre Soraia, e per questo Luca è grato: “So che Soraia mi sarà vicino, proprio come mi sta vicino in questo momento un po’ difficile”. Parlando della loro relazione, che va a gonfie vele, dice: “Mi sono trasferito a Como e da ieri sera conviviamo! Questo penso la dica tutta su come stanno andando le cose e su come sono andate fino a ora”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG