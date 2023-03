La produzione del GF Vip ha deciso di squalificare Donnamaria per i suoi comportamenti: ecco cosa ha fatto il vippone dopo l’espulsione.

Edoardo Donnamaria, nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stato squalificato. La decisione è stata presa dalla produzione del programma in seguito ad un suo ennesimo comportamento scorretto nei confronti di Antonella. Ecco qual è stata la reazione del vippone una volta uscito dallo studio.

GF Vip, la reazione di Donnamaria alla squalifica

Nella puntata de GF Vip del 2 marzo, Alfonso Signorini aveva parlato in modo diretto con i concorrenti, spiegando che il programma non avrebbe più tollerato alcuna parolaccia o comportamento scorretto all’interno del reality. Nonostante i diversi avvertimenti, però, Edoardo Donnamaria si è visto protagonista dell’ennesimo atteggiamento aggressivo nei confronti di Antonella. La decisione di Signorini e del programma non ha lasciato scampo al concorrente, che è stato squalificato e invitato a lasciare lo studio.

Edoardo sembrava già pronto ad una simile eventualità, ma sembra che la squalifica l’abbia provato parecchio. A rivelarlo è Amedeo Venza, che ha parlato della reazione del vippone fuori dagli studi del programma: “Ieri sera Edoardo Donnamaria appena uscito dal programma non ha voluto incontrare nessuno. C’erano i suoi familiari fuori ad aspettarlo e lo hanno portato a casa. Era scosso e frastornato”.

Donnammaria era chiaramente turbato da quanto accaduto, e anche in puntata, nella Mystery Room, ha voluto scusarsi con Antonella e con il pubblico a casa. La ragazza, disperata, ha confessato: “Avrei voluto non litigare così tanto con lui, ora che non c’è più mi rendo conto di essere tanto innamorata di lui, non mi era mai successo.”

Riproduzione riservata © 2023 - DG