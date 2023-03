Oggi Paolo Bonolis è sposato con Sonia Bruganelli, ma la sua prima moglie fu l’americana Diane Zoeller, da cui ebbe due figli.

Paolo Bonolis è stato ospite alla facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma, in occasione della prima giornata di formazione Obiettivo 5. Il conduttore si è raccontato e si è lasciato andare anche a qualche retroscena sulla sua prima moglie, Diane Zoeller.

Paolo Bonolis, la storia con la prima moglie

Prima di Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis è stato sposato con la psicologa americana Diane Zoeller, da cui ha avuto anche due figli: Stefano e Martina. Parlando della sua relazione con la donna, ha rivelato: “Eravamo molto giovani. È americana, e quando è finita è tornata negli Stati Uniti”. Il conduttore al tempo non si era opposto alla decisione della donna, nonostante volesse dire non vedere più quotidianamente i suoi figli. Il motivo della separazione?

Bonolis ammette: “Ve la devo dire tutta? Se ne è andata perché l’avevo tradita. Ero un ragazzo e lei aveva bisogno di tornare dalla sua famiglia. Ho imparato a rinunciare per tutelare i miei figli che erano piccoli, anzi una doveva ancora nascere. I sentimenti sono più importanti delle parole, se vuoi bene devi sapere fare un passo indietro”.

PAOLO BONOLIS

I rapporti tra i due, però, non si sono mai deteriorati, visti anche i due figli che hanno avuto insieme: “Niente vendette attraverso i piccoli o si rischia l’infanticidio sentimentale. Con la mia ex moglie condividiamo alcuni valori e questo ci ha aiutato a non farci la guerra”. Il conduttore ha 5 figli, 2 avuti da Zoeller e 3 avuti con la sua attuale moglie Sonia Bruganelli: Silvia, Davide e Adele. È anche recentemente diventato nonno per la seconda volta, suo figlio Stefano infatti è diventato papà.

Riproduzione riservata © 2023 - DG