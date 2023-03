Sono ore di stress e agitazione a casa di Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma che stanno facendo i conti con i problemi di salute della figlia Lavinia. La bambina, infatti, come raccontato sui social da sua madre, è alle prese con la febbre alta da 20 giorni che non le dà tregua. Dopo gli esami eseguiti sono arrivate altre brutte notizie.

“Ho appena ricevuto i risultati degli esami: transaminasi alle stelle e mi aspetto una diagnosi positiva per mononucleosi e adesso andiamo a fare la radiografia al torace, mi aspetto un fegato aumentato e magari anche una milza”. Erano state queste le parole nelle scorse ore di Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti a proposito della figlia, la piccola Lavinia, di 7 anni che non se la sta passando bene.

La donna aveva parlato di “febbre a 40 dal 18 febbraio con remissione di 4 giorni settimana scorsa”. Una situazione che aveva portato, chiaramente, la famiglia a far fare le analisi del caso alla bambina.

Dopo aver parlato dell’esito dei primi test con ipotesi di mononucleosi, ecco che oggi la donna ha dato nuovi aggiornamenti.

Su Instagram, ecco le parole di Wilma: “Update: positivo per mononucleosi ma nella ecografia una sorpresina inaspettata: oltre a fegato e milza aumentati, una colecistite, versamento di liquido. Oggi altri esami”.

Insomma, la bambina continua a non stare bene e a destare ancora forte preoccupazione.

Di seguito, invece, un post Instagram della donna con i figli in una situazone di ben altro umore. La speranza, della famiglia, ma anche nostra, è che tutto possa tornare felice e sereno per la loro:

