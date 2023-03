Racconto delicato e intimo quello fatto dalla nota attrice Nadia Rinaldi a proposito delle conseguenze dopo un intervento chirurgico.

A Storie Italiane, con Eleonora Daniele, c’è stato modo di parlare anche di chirurgia estetica. Presente n studio Nadia Rinaldi che, nel corso della trasmissione di Rai 1, ha raccontato la sua terribile esperienza dopo un intervento avuto a seguito di un suo forte dimagrimento.

Il racconto di Nadia Rinaldi

Nadia Rinaldi

Come detto, nel corso della scorsa puntata di Storie Italiane, la nota attrice Nadia Rinaldi ha confessato per la prima volta di avere dovuto affrontare un periodo molto difficile della sua vita facendo fronte a dei problemi di salute dovuti ad una operazione subita.

“Non l’ho mai raccontato perché non è una cosa piacevole. Ho fatto una addominoplastica in seguito a un grosso dimagrimento. Avevo tanto seno e dopo la perdita di peso era rimasto svuotato, ed è stato ridotto”, ha spiegato con evidente agitazione la donna.

“Ma è stata tolta talmente tanta pelle che mi si è riaperto tutto”, ha raccontato. “Io dallo specchio vedevo addirittura le protesi”. Una situazione terribile che sarebbe potuta diventare tragica: “Si è riaperta la cicatrice, perdevo liquido e stavo andando in setticemia. È successo nel 2014, era una riduzione, ma evidentemente hanno messo una protesi troppo grande e la pelle non ha retto. Ero in degenza a casa di mia mamma e ho proprio sentito il rumore della pelle che si apriva, quando mi sono alzata perdevo liquidi da tutte le parti”.

Per fortuna, ora, la donna sta bene ma quanto vissuto è stato molto duro: “Facevo le medicazioni a casa come mi era stato detto, però sentivo che c’era qualcosa. Il medico non c’era, la mattina sono andata al pronto soccorso con difficolta. Ero accompagnata da mia sorella e immediatamente mi hanno tolto entrambe le protesi e sono stata un anno e mezzo senza seno, con l’ovatta, perché non si potevano rimettere a causa dell’infezione in atto. Può accadere e non voglio dire che c’è stata negligenza, però la sofferenza è stata drammatica”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della donna:

