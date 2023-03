Cosa c’è di vero sulla presunta separazione tra Ultimo e la fidanzata Jacqueline? Forse nulla: la verità arriva dal cantante…

Una settimana di rumors e poi la risposta che, in un certo senso, zittisce tutti. Ultimo e la sua fidanzata Jacqueline si sono lasciati? A giudicare dall’ultimo messaggio del cantante, le cose non sarebbero esattamente così e anche i fan del giovane romano sembrano pensarla in questo modo.

Ultimo e il compleanno di Jacqueline

Ultimo

Nei giorni scorsi, come detto, sulle pagine del settimanale Chi era apparso un gossip che aveva messo in allarme i tanti fan di Ultimo.

Infatti, secondo il media, il cantante e la sua storica fidanzata, Jacqueline Luna Di Giacomo, avevano posto fine alla loro relazione. Il giornale non aveva fornito grosse informazioni sull’accaduto ma solo dato per certo, o quasi, la separazione.

Il giovane cantante romano, sempre ben lontano da rumors e pettegolezzi, non aveva risposto a queste voci. Almeno non lo ha fatto subito.

Infatti, in questi minuti, in occasione del compleanno della giovane bionda, è arrivato un messaggio che, almeno secondo i fan, darebbe una smentita ad ogni voce di crisi o di addio tra i due.

L’artista ha, infatti, pubblicato un post Instagram di auguri per Jacqueline, con una serie di romantici scatti dove i due si mostrano felici insieme e innamorati più che mai.

Va precisato che Ultimo non ha voluto specificare nulla in merito alle voci di crisi ma il segnale pare essere chiaro. Il giovane ha lasciato parlare le foto…

Di seguito il post Instagram del cantante:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG