Dopo la squalifica dal GF Vip nell’ultima puntata, Edoardo Donnamaria ha rilasciato la primissima intervista non senza spunti curiosi.

Torna subito a parlare Edoardo Donnamaria, squalificato nell’ultima puntata del GF Vip dal reality. Il ragazzo non è parso particolarmente dispiaciuto di riprendere la vita reale lontano dalle telecamere e a Rtl 102.5 ha rilasciato la prima intervista, senza dimenticare alcuni passaggi, seri e scherzosi, su Antonella Fiordelisi.

La prima intervista di Edoardo Donnamaria dopo il GF Vip

Parlando con i conduttori di Rtl 102.5, Edoardo Donnamaria ha spiegato le prime cose che è tornato a fare una volta uscito dalla Casa: “Sono decisamente frastornato. Ho dormito tre ore stanotte. Avevo detto che sarei uscito dalla Casa del Grande Fratello e non avrei toccato il telefono. Sono uscito dalla Casa del Grande Fratello e ho toccato il telefono. Ci ho passato le ore quindi…”.

Dopo aver parlato dell’aver rivisto la sua famiglia e di aver chiacchierato col fratello è stato tempo anche di un passaggio su Antonella Fiordelisi. In tono scherzoso il volto di Forum ha detto: “Il matrimonio con Antonella? Ti devo dare una notizia. Sono invitati tutti quelli di Rtl 102.5 tranne Charlie Gnocchi”.

Poi, quando il discorso si è fatto più serio: “Devo dire che ho un pensiero da quando sono uscito dalla Casa ed è sul quando rivedrò Antonella. È il mio unico pensiero al di là del lavoro e degli amici. Sento una mancanza che non so come spiegare. Perché penso sia una cosa che non succede nella vita reale”.

“Il modo più facile per comunicare con lei sarà andare fuori col megafono. È stato bello sentirla dire ieri sera che ha capito di essere molto innamorata, un po’ meno vederla piangere per me perché là dentro, lo sanno tutti, si vive un’emozione distorta”.

Di seguito anche un post Twitter con parte dell’intervista all’ex gieffino:

Riproduzione riservata © 2023 - DG