Momento “down” per Rosa Perrotta che sui social si è sfogata dopo alcune giornate davvero dure in famiglia. Cosa è successo.

Stories social su Instagram notturne per Rosa Perrotta in uno dei rari momenti di relax dalle questioni di famiglia e i bambini ha scelto di sfogarsi un po’ parlando con i fan e sottolineando come debba essere normale, per tutti, poter avere un “momento down”.

Rosa Perrotta, lo sfogo sui social

Rosa Perrotta

“Il senso di colpa da genitore è sempre dietro l’angolo”, ha scritto nelle stories Instagram Rosa Perrotta prima di entrare nel dettaglio del suo caso.

“Oggi per me è stata una giornata down. Sarà che dopo due settimane di malessere fisico dei miei bambini sto iniziando ad accusare il colpo. Ovviamente nelle situazioni critiche non posso permettermi di mollare perché i miei figli dipendono da me. Però ora che la situazione si è stabilizzata ho iniziato a scrollare tutta la tensione”.

La donna ha spiegato la sua personale situazione: “Ho iniziato a sentirmi in colpa pensando di aver fatto poco per Ethan da quando è nato Achille. Questa cosa che lui sia così legato al papà mi porta a riflettere sulle eventuali mancanze che posso avergli dato con l’arrivo del secondo figlio”.

Ad ogni modo per l’ex volto di Uomini e Donne sarebbe giusto normalizzare anche i momenti negativi: “Normalizziamo i nostri momenti down e il fatto che si può crollare nella vita. Oggi ho pianto a causa di una tensione psicologica estrema”.

Nelle stories successiva la donna ha chiesto un parere ai suoi seguaci promettendo di leggere i loro commenti.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna molto sorridente insieme ai figli:

