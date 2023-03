Torna protagonista a Uomini e Donne, nel trono Over, Gemma Galgani. La dama, infatti, corteggiata dal signor Silvio, è stata protagonista nel pomeriggio di Canale 5. In mezzo allo studio, faccia a faccia con il suo cavaliere, ecco il retroscena sulla loro uscita con tanto di proposta piccante…

Nella puntata odierna del dating show di Maria De Filippi, i due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, Silvio e Gemma, hanno “dato spettacolo”. In che modo? Raccontando alcuni dettagli di una loro recente uscita con tanto di proposta che il cavaliere ha fatto alla dama…

Cosa è successo? Dal racconto fatto dall’uomo e confermato dalla donna, Silvio durante l’ultimo incontro in una spa, avrebbe fatto una proposta piccante a Gemma. Il Cavaliere ha infatti chiesto alla Galgani di poterle leccare le gambe.

Una proposta che la donna non ha gradito e lo ha apertamente dichiarato in studio.

Sollecitata da Tina e Gianni, Gemma ha spiegato di essere bloccata con l’uomo: “È un bel signore, molto sportivo. Cosa manca? Il contorno romantico e sentimentale, che non c’è. È tutto proiettato sulla parte fisica, che mi ha un po’ bloccata”.

I due opinionisti hanno però attaccanto la donna spiegando che, secondo loro, non sia realmente interessata a Silvio. Dal canto suo il Cavaliere sarebbe pronto ad andare a casa se questa loro ipotesi fosse confermata dalla donna.

Di seguito anche il post Twitter del programma con il siparietto:

