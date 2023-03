Colpo di scena ad Amici. Piccolo G andrà al Serale con Rudy Zerbi dopo aver parlato segretamente con Maria De Filippi.

Manca pochissimo al Serale di Amici e i professori stanno esaminando tutti gli studenti per capire a chi assegnare le ultime maglie per la parte conclusiva del programma. Protagonista del daytime odierno Piccolo G che, chiamato da Rudy Zerbi, ha avuto un dialogo segreto con Maria De Filippi che ha portato poi il maestro a prendere la sua decisione.

Amici, Piccolo G e il dialogo con Maria

Maria De Filippi

Piccolo G è stato chiamato, come detto, da Rudy Zerbi. Il professore è stato molto diretto e ha subito spiegato: “La produzione ha fissato un numero di persone che deve andare al Serale. Io ti devo dire che non ho piena fiducia nelle tue possibilità. Io non me la sento di portarti al Serale. In tutta sincerità. Ti dico che ti auguro che i miei colleghi possano fare la scelta di portarti loro al Serale. Io non me la sento”.

Detto questo, poi, Rudy ha lasciato la stanza ed è intervenuto Maria De Filippi che ha parlato col ragazzo. Un dialogo che, però, non verrà mai mostrato al pubblico come affermato dalla produzione.

Ed è proprio questo il colpo di scena del daytime dato che dopo quel dialogo, Zerbi ha scelto di richiamare Piccolo G.

“Senti. Io ho sentito cosa vi siete detti con Maria e quel dialogo non verrà mai trasmesso in tv. Io ho sentito quella tua parte. Quella parte che ho sentito di te mi piace. Onesta. Se tu mi prometti che anche nella musica, nel cantare e tutto lo porti fuori, con quello spirito. Io ti dico che se tu lo vuoi, io sono pronto a portarmi con me al Serale”.

Insomma, Piccolo G dovrebbe andare al Serale con Rudy ma decisiva, evidentemente, la chiacchierata segreta con Maria.

Di seguito il primo dialogo tra l’allievo e Rudy:

Di seguito, invece, il post Instagram del programma col cambio di idea del maestro:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG