Dopo i rumors delle ultime ore, ecco una prima conferma sul nuovo fidanzato di Ambra Angiolini. Arriva la cena in famiglia…

Era stata pizzicata da Diva e Donna con quello che sarebbe il suo nuovo fidanzato. Adesso Ambra Angiolini, in un certo senso, conferma tutto. In che modo? Con alcune stories Instagram con l’uomo e la sua famiglia in quelle che potrebbero essere state delle presentazioni ufficiali.

Ambra Angiolini, le foto col fidanzato in famiglia

Ambra Angiolini

Come detto, attraverso alcune stories Instagram Ambra Angiolini sembra aver confermato la relazione con il nuovo fidanzato Andrea Bosca.

“Famiglia a teatro grazie”. Queste le parole scelte dalla showgirl nelle stories con tanto di filmato nel quale, per la prima volta, si è fatta vedere in compagnia di Andrea e dell’intera famiglia.

Con loro, infatti, ci sono i due figli che la Angiolini ha avuto da Francesco Renga, Jolanda, 19 anni, e Leonardo, 16. Tra i commensali pure i genitori dell’ex stella di ‘Non è la Rai’, Doriana e Alfredo.

Sembra, quindi, una presentazione a tutti gli effetti. La storia social è stata anche resa più dolce e romantica da una emoticon di un cuore che la conduttrice ha deciso di inserire accompagnando i suoi contenuti.

Stando ai rumors, la Angiolini e Bosca si sarebbero innamorati mentre recitavano sul set della fiction “Protezione Civile”, durante le riprese iniziate la primavera scorsa alle Eolie, in Sicilia. Da quel momento tra i due la storia sarebbe andata in crescendo come confermato dalla diretta interessata.

Di seguito anche un post Instagram con la copertina di Diva e Donna con le foto:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG