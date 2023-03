Ha senza dubbio creato grossa discussione la squalifica di Edoardo Donnamaria dal GF Vip. Il volto di Forum ha pagato alcuni atteggiamenti troppo aggressivi all’interno della Casa, specie nei confronti di Antonella Fiordelisi. Eppure, non da tutti è stata presa di buon grado la decisione della produzione. Anche Nicole Murgia, ex gieffina, ha avuto da ridire…

Come ormai noto, nell’ultima puntata andata in onda del GF Vip, Edoardo Donnamaria ha dovuto affrontare un duro provvedimento da parte della produzione. Signorini, infatti, ha comunicato al ragazzo la sua squalifica a causa di alcuni gesti volgari e violenti nella Casa, specie ai danni di Antonella Fiordelisi.

Una decisione che ha generato svariate reazioni, compresa quella di Nicole Murgia, eliminata dal reality poco prima. La ragazza, dopo aver visto il video incriminato che ha fatto scattare la squalifica, ha espresso tutta la sua sorpresa.

Secondo la donna, infatti, quell’atteggiamento non sarebbe abbastanza grave da giustificare la sua eliminazione. La Murgia ha scritto nelle sue stories Instagram: “Questo è il gesto che costa la squalifica a Edo? Veramente?”.

Parole che fanno capire come il suo pensiero sia contro la scelta del GF di squalificare il ragazzo. Va detto, però, che la situazione che ha, di fatto, fatto traboccare il vaso, si somma ad una serie di comportamenti che già erano stati notati.

Lo stesso Alfonso Signorini, infatti, ha spiegato al momento di comunicare il provvedimento: “Siamo stati spesso tolleranti con il gruppo e con te in particolare. Dopo il mio ultimo richiamo di pochi giorni fa, mentre preparavi un panino, hai avuto un atteggiamento aggressivo contro Antonella. Le conseguenze sono inevitabili. Sei ufficialmente squalificato dal gioco”, sottolineando come sia stato l’insieme degli atteggiamenti a portare a tale scelta.

Di seguito il post Instagram del GF con la squalifica di Donnamaria:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram