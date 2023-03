Potrebbero esserci nuovi provvedimenti in vista delle prossime puntate del GF Vip dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria.

La squalifica di Edoardo Donnamaria potrebbe non essere l’unica in programma al GF Vip. Almeno stando ad alcuni commenti che arrivano proprio dalla Casa più spiata d’Italia. Infatti, un parere di Luca Onestini su quanto stia accadendo nell’abitazione del reality, ed in particolare su un altro concorrente, non sarebbe sfuggito ai telespettatori e, forse, neppure alla produzione.

GF Vip, altra squalifica in arrivo?

Nella casa del GF Vip, al termine dell’appuntamento in diretta, Luca Onestini ha detto la sua su quanto accaduto nella serata. Le sue dichiarazioni potrebbero inasprire ancora di più gli animi e portare a nuove conseguenze dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria.

Infatti, dopo l’uscita di scena del volto di Forum e l’ammonizione ufficiale per Tavassi, anche Daniele Dal Moro sarebbe finito nel mirino dei compagni di Casa e, forse, della produzione.

Onestini si è lasciato scappare un commento decisamente chiaro: “Riprendono Tavassi per una stecca e Daniele che sta facendo il disastro allora?”.

E proprio Daniele, dopo la puntata, si è reso protagonista di un faccia a faccia con Oriana Marzoli che darebbe adito ai dubbi di Onestini.

“Devo fare come lei. Dire tutte le cose che non mi vanno bene e che pretendo che lei non faccia. Quindi non voglio più che lei urli, che faccia la scema con Luca. Tutte cose che non mi stanno bene e che fai tutti i giorni. Parli volgarmente, che mi rompi le palle perché non scop***”.

Frasi a cui Oriana ha risposto quasi in lacrime: “Mi fa male sentire quello che dice, che pensa io stia giocando. Mi piace veramente ma non se ne è reso conto. Adesso mi odia e vuole farmi passare per una mersa di emme e non lo sono. L’unica cosa della quale mi lamento è che mi manca affetto”.

Che questo ennesimo botta e risposta tra Daniele e Oriana possa portare conseguenze come sottolineato da Onestini? Chi lo sa…

Di seguito anche il recente sfogo avuto proprio da Daniele nei confronti di Oriana:

“Che mi rompi le palle perchè non scopiamo”



LUI SARÀ IL PROSSIMO DEFENESTRATO #GFVIP pic.twitter.com/gIW4rgiXJq — trashbiccis (@trashbiccis) March 9, 2023

