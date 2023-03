Alcune frasi di Soleil Sorge non sono piaciute ad alcuni utenti social che hanno criticato aspramente la giovane influencer.

Quando si parla di lei non c’è mai modo di rimanere troppo calmi e anche una simpatica risposta, alle volte, può scatenare tante polemiche. Parliamo di Soleil Sorge che nel corso dell’ultima puntata del GF Vip Party da lei condotto con Pierpaolo Pretelli si è lasciata andare ad una “confidenza” che ha destato particolare curiosità.

La battuta di Soleil Sorge e le critiche

Soleil Sorge

Come noto, Soleil Sorge conduce il programma web GF Vip Party insieme al collega Pierpaolo Pretelli e nel corso dell’ultima puntata, una sua dichiarazione ha destato molta curiosità generando anche polemiche. O meglio, delle reazioni decisamente spropositate da parte degli haters.

Come sottolineato da Leggo.it, infatti, Soleil ha risposto ad alcune domande di Pierpaolo tra cui anche quella sui suoi futuri piani. L’ex gieffino le ha chiesto: “Quali sono i tuoi piani per il futuro prossimo?”.

La risposta è stata: “In realtà ancora non lo so, forse un figlio, da qui a tre anni”. Poi, vedendo anche la reazione del collega, la ragazza ha aggiunto cambiando un po’ il tiro: “Anche se forse è meglio se adotto un cucciolo di panda”.

Ovviamente, queste sue affermazioni hanno generato non poche reazioni. In alcuni post social del GF Vip Party, infatti, si leggono tanti commenti da parte degli haters della Sorge. Da chi le continua a dire che vuole copiare Sophie Codegoni a chi, invece, proprio non la vede come madre e glielo dice apertamente, anche in modo brusco.

Di seguito anche il post Instagram con una parte della puntata del GF Vip Party:

