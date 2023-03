Carolyn Smith ha condiviso su Instagram e durante la trasmissione televisiva “Cinque Minuti” condotta da Bruno Vespa, di essere al terzo round nella sua lotta contro il cancro.

Carolyn Smith è stata intervistata da Bruno Vespa nel programma “Cinque Minuti” il 10 marzo 2023. L’ex ballerina e coreografa, che è anche giudice in “Ballando con le stelle”, ha rivelato di dover lottare per la terza volta contro un tumore al seno e che dovrà affrontare un nuovo ciclo di chemioterapia. Questa notizia l’ha profondamente scossa ed emozionata, specialmente quando ha dovuto rasarsi i capelli, ma nonostante ciò non ha perso la sua positività e il suo sorriso che la contraddistinguono da sempre.

Carolyn Smith

Bruno Vespa: “È tornato l’intruso”

Bruno Vespa ha toccato il delicato tema della malattia con l’ospite Carolyn Smith, mostrando ai telespettatori il momento in cui si è rasata i capelli per la terza volta. “È tornato l’intruso“, ha detto il conduttore. “Sì, per la terza volta”, ha risposto Carolyn Smith con fermezza. Poi ha spiegato come sta vivendo questa esperienza in modo diverso rispetto al passato, con la speranza di guarire definitivamente ma anche con una maggiore consapevolezza.

Carolyn Smith: il messaggio Instagram

Nel 2015, Carolyn Smith ha ricevuto la diagnosi del suo primo tumore al seno e l’anno successivo ha subito un intervento chirurgico, completando il suo ciclo di cure nel 2017. Tuttavia, a gennaio del 2018, ha ricevuto la brutta notizia di una recidiva.

Il suo percorso oncologico è continuato fino ad oggi, il 2023, quando le è stato detto che il tumore era tornato per la terza volta.

Nella Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo, la giudice di “Ballando con le stelle” ha iniziato un nuovo ciclo di cure. Ha raccontato su Instagram di affrontare la situazione con positività, grinta e un sorriso, ma anche di ammettere un po’ di fragilità poiché è umana. Nonostante tutto, continua a metterci la faccia e non perde la speranza di guarire definitivamente.

