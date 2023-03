Nuovi amori, ansie ma anche possibili flirt. Non sono mancate le notizie negli ultimi giorni. Vediamo i migliori gossip della settimana.

La verità sul rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni, ma anche la salute del rapper, nuovi amori, presunti o tali, ma anche fine di relazioni e qualche discussione piuttosto accesa. Sono state tantissime le notizie in questi ultimi giorni. Andiamo a vedere i migliori gossip della settimana dal 6 al 10 marzo.

I gossip della settimana: torna il sereno tra i Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez

Partiamo dalla fine dei rumors sui Ferragnez. Chiara e Fedez non si sono mai detti addio e, anzi, come loro stessi hanno fatto capire, sono sempre rimasti uno accanto all’altro. La prova è arrivata dalle stories social dei due che si sono mostrati nuovamente insieme.

Di seguito anche un post Instagram del rapper con la moglie che ha commentato con un cuore:

Come sta davvero Fedez?

Fedez

Proprio il ritorno, ufficiale, del sereno tra Fedez e Chiara Ferragni porta alla luce il caso sulla salute del rapper. Il cantante, infatti, era uscito allo scoperto spiegando come mai, solo pochi giorni fa, si era mostrato molto agitato e affetto da balbuzie.

“Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti fino a darmi dei tic nervosi alla bocca, e non permettendomi di parlare in modo libero. Avendo questo farmaco dato degli effetti collaterali molto forti ho dovuto sospenderlo senza scalarlo. Mi ha provocato una cosa che si chiama effetto rebound”, erano state le sue parole. “Questo periodo mi ha fatto capire quanto voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e quanto soprattutto su mia moglie, è l’unica persona che mi è stata a fianco in questo periodo […]”.

La nuova fidanzata di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti

Da un amore ritrovato ad un nuovo, come quello di Eros Ramazzotti che in settimana è uscito allo scoperto facendo gli auguri a quella che pare essere la sua nuova fidanzata. Non sappiamo esattamente di chi si tratti ma dal bacio condiviso nelle sue stories pare essere ritornato l’amore nel cuore del cantante.

Cristina Marino e il paparazzo “maniaco”

Cristina Marino

Ha fatto molto discutere in settimana, lo sfogo di Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, con un paparazzo che stava seguendo la coppia, fresca di arrivo del secondo figlio, al parco. La donna aveva chiamato il fotografo “maniaco” generando tante polemiche.

La donna aveva spiegato l’uso di quella parola sottolineando che l’intento fosse quello di definire “maniacale” il comportamento non del singolo paparazzo ma di tutti in quel ruolo.

“L’obiettivo è quello di farvi capire che questo accade tutti i giorni, tutto il giorno, senza tregua, senza sosta, dove tra l’altro la novità di due genitori al parco tra ieri e oggi non credo cambi”, le sue parole su Instagram.

Edoardo Donnamaria squalificato dal GF Vip

Spazio anche ai reality e, in questo caso, al GF Vip. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda in diretta, Alfonso Signorini ha comunicato la squalifica a Edoardo Donnamaria per atteggiamenti volgari e violenti. Una decisione che ha generato tanti commenti visto come il ragazzo era stato tra i protagonisti indiscussi di questa edizione grazie alla sua relazione, molto discussa, con Antonella Fiordelisi.

