Secondo alcune indiscrezioni sarebbe finita, dopo 2 anni, la relazione tra Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo, figlia di Heather Parisi.

Dopo due anni di relazione Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo, figlia di Heather Parisi, si sarebbero lasciati. La coppia stava insieme da circa 2 anni, ma dopo Sanremo avrebbe messo un punto alla loro storia. A rivelarlo è il settimane Chi.

È finta tra Ultimo e Luna di Giacomo

Nel nuovo numero del settimanale Chi, anticipato sui social da Giuseppe Candela, si parla della presunta fine della relazione tra Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo, la figlia di Heather Parisi. La coppia stava insieme da circa 2 anni ma, dopo Sanremo, avrebbe attraverso un momento di crisi, culminato con la rottura. La coppia già da diverso tempo aveva smesso di condividere sui social foto insieme e anche le interazioni ai rispettivi post era sempre più rare. Ora a confermare la notizia della rottura è stato il settimanale Chi.

La relazione tra Ultimo e Jacqueline Luna era diventata molto popolare, anche contando il fatto che la ragazza è la secondogenita di Heather Parisi. La coppia è sempre stata molto riservata, ma nonostante questo i fan erano stati catturati dalla loro relazione, a cui Ultimo ha dedicato molte canzoni.

Per il momento non ci sono notizie ufficiali dalla coppia, che hanno preferito rimanere in silenzio e non commentare la notizia. Quello che i fan hanno notato è che per il momento i due si seguono ancora sui social, segno che magari sono ancora in buoni rapporti.

