Antonella Venditti, nel giorno del suo 74esimo compleanno, si è collegato da Fiorello a VivaRai2 e ha fatto un augurio a tutte le donne.

Oggi Antonello Venditti compie 74 anni. Il cantante romano, però, ha chiamato a sorpresa a VivaRai2 di Fiorello, e ha voluto fare un augurio a tutte le donne, in occasione della Festa della donna, 8 marzo.

Antonella Venditti, gli auguri a tutte le donne

In occasione della Festa della donna e del suo compleanno, Antonello Venditti ha chiamato a sorpresa Fiorello, in diretta con il suo programma VivaRai2!. Il conduttore ha subito scherzato: “Allora non è vero che dormi a quest’ora!”. Il cantante ha spiegato: “Oggi mi hanno chiamato tutti, mi hanno svegliato. Poi ho acceso la tv per guardarvi, sapevo che c’eravate voi. Vi seguo. Ma non è un fatto precostituito che non mi vedrai mai lì. E’ che mi rompe proprio le scatole svegliarmi alle 4, io non vado né a caccia, né a pesca. Ma a quest’ora, alle 7.50, sono già alla sesta sigaretta”

Poi, togliendo l’attenzione dal suo compleanno e rivolgendo alle donne, i suoi auguri per l’8 marzo: “Più che a me, oggi gli auguri vanno a tutte le donne che ho cantato e che canto ancora, perché se lo meritano molto più di me, per le loro sofferenze, per la loro libertà, per il loro difficile cammino di libertà e uguaglianza. Quindi i miei auguri vanno a tutte le donne del mondo“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG