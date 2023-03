L’avvocato di Pechino Express Alessandra Demichelis è finita al centro delle polemiche per un video pubblicato su TikTok.

Alessandra Demichelis è una futura concorrente di Pechino Express, ed è conosciuta per il suo profilo TikTok Dc Legal Show, dove si racconta e si mostra ai suoi fan. Recentemente però, è spuntato un video della donna che ha letteralmente fatto infuriare il web.

Alessandra Demichelis, la frase sui poveri

In un breve video pubblicato sul suo profilo TikTok, si sente la donna pronunciare alcune parole davvero offensive. Parlando con un amico, dice: “C’erano solo poveri e la cosa mi ha esaltato!”, la riposta dell’avvocato è: “Ti ha esaltato la presenza dei poveri? Che schifo?” per poi concludere con la frase incriminata: “No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa, i poveri dovrebbero bruciare all’inferno“.

La reazione del web non si è fatta attendere e su Instagram, sotto al post della partecipante, si sono riversati fiumi di commenti dispregiativi nei suoi confronti. Per il momento l’avvocatessa non ha risposto alla critiche e non si è scusata per la sua frase, ma gli utenti sperano che prima dell’inizio del programma la questione venga affrontata. Un utente scrive: “Una che dice che i poveri andrebbero bruciati all’inferno dovrebbe essere esclusa da qualsiasi consesso civile altro che programma TV…e naturalmente radiata dall’albo degli avvocati“. Ora si attende si sapere se il programma attuerà qualche provvedimento.

