Dopo quasi 3 anni di relazione (di cui 2 clandestini), Piqué e Clara Chia sarebbero pronti per sposarsi: a rivelarlo la stampa spagnola.

Gerard Piqué e Clara Chia Marti sono pronti per il matrimonio. A rivelarlo è la stampa spagnola, che li ha sentiti parlare di nozze durante una cena romantica. La coppia sta insieme pubblicamente da qualche mese, ma in realtà la loro relazione clandestina all’insaputa di Shakira andava avanti da circa 2 anni.

Piqué e Clara Chia pensano al matrimonio

Piqué, 36 anni e Clara Chia, 23 anni, non si nascondono più già da qualche mese. Dopo lo scandalo del tradimento nei confronti dell’ex fidanzata Shakira, il calciatore ha presentato sui social la sua nuova fidanzata. E proprio in questi giorni, mentre Shakira prepara le valigie per trasferirsi a Miami con i figli, spunta la notizia di un probabile matrimonio per la nuova coppia.

I due infatti sono continuamente paparazzati e seguiti per le strade di Barcellona, e durante una cena intima in un ristorante, qualcuno ha riferito di averli sentiti parlare di nozze: “Clara ha detto che vuole una cerimonia in famiglia, molto semplice”, riportano i tabloid spagnoli.

Per Shakira questo sarebbe un doppio smacco, perché nonostante la relazione con il calciatore sia durata 12 anni e abbiano avuto insieme due figli, non si sono mai spostati, pare per una decisione della stessa colombiana: “Il matrimonio mi spaventa. Non voglio che mi veda come sua moglie, ma piuttosto come la sua fidanzata”. Ora la cantante, dopo due revenge songs, sta traslocando a Miami insieme ai figli Sasha e Milan, per questo il calciatore non potrà più vederli con la frequenza di prima.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG