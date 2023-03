Chiara Ferragni ha condiviso sui social un messaggio in vista della Festa della donna, rivolto a tutti gli uomini.

Oggi, 8 marzo, è la giornata internazionale della donna, e tra i tanti volti che hanno augurato pubblicamente un augurio a tutte le donne, anche Chiara Ferragni ha voluto condividere un messaggio. Il suo, però, non è rivolto alle donne, bensì al pubblico maschile: ecco cos’ha scritto.

Chiara Ferragni, il messaggio rivolto agli uomini

Chiara Ferragni ha da sempre molto a cuore la questione di genere, e da tempo si batte per far sentire la propria voce e la voce di tutte le donne. Dopo aver portato questi messaggi anche sul palco di Sanremo, sia con il suo monologo sia attraverso gli abiti da lei indossati, oggi è tornata a parlare della questione, in occasione dell’8 marzo.

Il messaggio che scrive sui social, però, non è rivolto alle donne, bensì agli uomini, che oggi si riuniscono in un augurio collettivo ma che il resto dell’anno si dimenticano di portare rispetto alle donne che hanno davanti. Ecco quello che l’influencer scrive nelle sue storie: “A tutti gli uomini in ascolto: se volte regalateci dei fiori oggi, ma ricordatevi di regalarci il vostro rispetto ogni singolo giorno”.

Un messaggio chiaro e diretto, rivolto a tutti gli uomini tenendo a mente le donne che ogni giorno si sentono sottomesse, giudicate e criticate. Chiara è anche recentemente tornata a mostrarsi sui social insieme al marito Fedez, che ha rivelato i motivi della sua assenza, legati ad un problema di salute.

