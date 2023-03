Nel giorno della Festa della donna, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di stupire tutto il parter femminile Mediaset con un pensiero speciale.

L’8 marzo si celebra la Festa della donna e anche negli studi Mediaset questa data non è certo passata inosservata. Non stiamo parlando di una programmazione particolare o dei focus per l’occasione, bensì di un regalo che Pier Silvio Berlusconi ha fatto recapitare a tutte le donne della rete…

Pier Silvio Berlusconi il regalo alle donne Mediaset

Pier Silvio Berlusconi

A svelare il gesto di Pier Silvio Berlusconi per il parter femminile della sua rete è stata inizialmente Barbara D’Urso che ha condiviso sulle stories Instagram una foto dove si vede un mazzolino di mimose e un bigliettino con scritto: “Buona Festa della donna e sempre grazie per il tuo impegno. Pier Silvio”.

Un piccolo grande gesto da parte dell’imprenditore destinato non solo a Carmelita ma, come spiegato anche dal giornalista Giuseppe Candela, è stato fatto per tutte le donne di Mediaset e non solo per la conduttrice di Pomeriggio 5.

Indubbiamente un pensiero molto carino e speciale da parte dell’ad della rete che ha dimostrato una certa attenzione e cura nei confronti dei suoi dipendenti.

Tornando, invece, a Barbara D’Urso e al suo operato in Mediaset, nonostante le vecchie voci di addio, la conduttrice sta ottenendo grandi risultati di ascolto con la sua trasmissione pomeridiana. Infatti, dopo la storia social con il pensiero ricevuto oggi, Carmelita ha mostrato anche i dati di share dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 che ha fatto segnare il miglior risultato del 2023.

Di seguito anche il post Twitter di Candela di cui vi abbiamo parlato in precedenza dove si vede anche la storia Instagram di Carmelita:

Omaggio "esclusivo" di Pier Silvio a D'Urso? No, oggi tutte le lavoratrici Mediaset (dalla signora del gabbiotto alla dirigente per intenderci) hanno trovato mimosa e biglietto: "Buona Festa della Donna e sempre grazie per il tuo impegno. Pier Silvio". Distribuite alla reception pic.twitter.com/uFCnhS9ban — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 8, 2023

