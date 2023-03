Cosa ci fanno Alessandro Cattelan e Lino Guanciale nella casa del GF Vip? Ancora non l’abbiamo capito ma le loro battute sui concorrenti sono virali…

Una “visita” a sorpresa al GF Vip da parte di Alessandro Cattelan e Lino Guanciale che nel corso della trasmissione di Rai 2 ‘Stasera c’è Cattelan’ si sono divertiti a raccontare i loro futuri progetti di lavoro senza far mancare grande ironia. Vittima delle loro battute il programma di Canale 5 e nello specifico i suoi attuali concorrenti…

Alessandro Cattelan e Lino Guanciale: ironia sul GF Vip

Alessandro Cattelan

Nelle immagini andate in onda durante la puntata, i due protagonisti dopo aver parlato dei loro progetti di lavoro futuri che dovrebbero verderli insieme in una nuova fiction targata Rai, si sono sbizzarriti con uno sketch che ha coinvolto, come detto, la casa del GF Vip, o meglio, il cortile.

“È una casa in condivisione dove ci sono coinquilini famosissimi. Pensi che qui ci hanno abitato Alberto De Pisis, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli”, ha detto Alessandro Cattelan a cui Guanciale ha immeditamente replicato: “Uh, allora è infestata!”.

Il conduttore ha proseguito: “Poi, ci sono anche Nicole Mu(uuuu)rgia, Sarah Altobello, Edoardo Donnamaria”.

A quel punto è arrivata l’ulteriore replica di Lino che con ironia ha aggiunto: “Mi ha convinto, la prendo. È stato semplice, solo tre visite”, ha concluso mettendo l’ipotetica firma sul contratto per aggiudicarsi il posto.

A far sorridere i telespettatori ma anche e soprattutto gli utenti sui social è stato il modo in cui i due uomini hanno, di fatto, ironizzato sulla presenza dei concorrenti nella casa. Dal “famosissimi” detto all’inizio dello sketch, fino alle espressioni facciali dei due mentre parlavano.

Di seguito anche il video proposto da un utente su Twitter dove si può comprendere meglio l’ironia del presentatore e dell’attore che è diventata davvero virale sui social:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG