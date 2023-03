La gravidanza di Aurora Ramazzotti continua a tenere banco, almeno sui social, dove la figlia di Michelle Hunziker è stata presa di mira…

Manca ormai poco alla nascita del primogenito di Aurora Ramazzotti, con la donna che è arrivata alle fasi finali della gravidanza. Il pancione è decisamente ingombrante ma, detto questo, la figlia di Michelle Hunziker e Eros non sembrava, almeno pubblicamente preoccuparsene. Almeno fino a quando qualche haters sui social, precisamente su Instagram, non ha deciso di mandare dei messaggi poco carini ai quali la showgirl ha risposto a modo suo.

Aurora Ramazzotti risponde agli haters

Aurora Ramazzotti

“Ogni momento è una scoperta. Ho capito, vivendolo giorno per giorno, che non esiste un ricettario per affrontarlo al meglio, esiste ciò che è giusto per te. La cosa più assurda è che anche ciò che è giusto per te può cambiare ogni giorno e che quindi ascoltarsi diventa una necessità prioritaria. Oggi sto navigando le ultime settimane e per quanto non mi sembri vero e stia cercando a modo mio di entrare nel mindset giusto per affrontare tutto, so di dover ringraziare lo sport per avermi accompagnata finché ho potuto. È importantissimo adattare le abitudini al trimestre in cui ci troviamo ma soprattutto alle necessità anatomiche e fisiologiche di ognuna”. Questi alcuni dei passaggi di Aurora Ramazzotti nel suo post che faceva riferimento anche agli allenamenti in gravidanza.

Un contenuto che ha suscitato delle reazioni come una frase precisa: “Sei incinta da 6 anni o sbaglio?”, come per dire che si era stufi di vederla così col pancione da tanto tempo.

A questo punto Auri ha replicato: “A quelli che vedono i miei post e scrivono ‘che palle questa sembra che è incinta da una vita’, ma dovete portarlo voi? Mi sfuggiva, perché se sentite il peso lo capisco, anche io mi sono rotta, ma voi perché? Perché? Cosa?”.

Di seguito anche il post Instagram che in un certo senso ha scatenato le tante risposte degli haters:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG