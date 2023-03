Una foto pubblicata sui social ha generato per Levante alcune critiche inattese. La cantante ha risposto con uno sfogo particolare.

L’abbiamo vista a Sanremo 2023 con ‘Vivo‘ una canzone con la quale Levante ha voluto parlare di una fase della sua vita e di quelle di tante donne molto importante come il post parto. Un canto liberatorio, un inno a sentirsi come si desidera e che stona, ora, con alcune recenti critiche che proprio la giovane artista ha ricevuto. Proprio alcuni ultimi messaggi social hanno, infatti, generato un particolare sfogo della donna.

Levante criticata: lei risponde al “bruttina”

Levante

“Non capisco il perché Levante, che era bella con i capelli neri, si sia fatta fare quella tinta orribile, che la rende una donna bruttina e sciupatella. La canzone però è bellissima”. E’ stato questo il messaggio di un utente su Instagram che ha generato una reazione particolare di Levante.

La cantante, infatti, sottolineando queste parole, ha detto: “Vi risparmio il resto dei commenti che da sei mesi dimostrano ‘sorellanza’, ‘fratellanza’ e rispetto etc…. Il mio mer*a di diritto a essere ‘bruttina’ me lo tengo strettissimo”.

Poi, per precisare le sue parole: “Attenzione: Non mi interessa se ‘sei bellissima lo stesso’. Probabilmente mi sono espressa male. A me non frega proprio niente se piaccio o meno. Se avessi avuto dei dubbi forse avrei chiesto consiglio, ma le mie scelte sono sempre e solo le mie. Perché la questione è ‘Non te l’ho chiesto!'”. E ancora: “Smettessimo di dare giudizi sui corpi e le scelte d’altr* soprattutto se non minano la vostra vita e se non vi è stato chiesto un parere. Fateci caso… Sono spesso le donne a ritrovarsi in situazioni simili”.

Di seguito anche il post Instagram che ha generato la critica:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG