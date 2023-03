Non è piaciuto a tantissime seguaci social di Ludovica Valli un recente video che vede sua figlia mentre finge di allattare un bambolotto.

Si parla tanto di esposizione dei figli suoi social, specie per i personaggi famosi o comunque molto in vista. E in un certo senso è proprio questa una delle ragioni per cui in queste ore Ludovica Valli è finita nel mirino di tantissimi utenti. La donna ha condiviso un post Instagram nel quale si vede sua figlia, la piccola Anastasia, con un outfit considerato “non appropriato”, ossia senza magliettina dalla parte superiore e solo con i pantaloni del pigiama.

Bufera social su Ludovica Valli: i fatti

Ludovica Valli

Il contenuto condiviso da Ludovica Valli ha generato reazioni decisamente diverse. Il video mostra la bambina mentre imita la mamma mentre prova ad allattare un bambolotto giocattolo. Un gesto dolcissimo ma che, se da una parte ha creato sorrisi, dall’altra ha dato modo di fare alcune riflessioni che hanno portato anche tantissime crititche alla mamma.

“Bel momento ma tra le pareti di casa, è assurdo da condividere sui social, soprattutto se la bimba non viene nemmeno censurata”, ha scritto un utente. Altri hanno sottolineato come la troppa esposizione dei figli sia un male.

Altri, invece, ci sono andati giù molto più pesantemente facendo riferimento che questo contenuto è stato “dato in pasto ai pedofili nella rete”.

Al momento la Valli non ha risposto né ha commentato ma, probabilmente, una riflessione maggiore andrebbe fatta. In questi ultimi mesi, tra l’altro, si sta parlando tantissimo dela lotta allo “sharenting“, ovvero la condivisione di immagini (in qualunque forma) sui social media dei propri figli.

Di seguito anche il post Instagram che ha generato forti polemiche. Qui è possibile vedere nei commenti le tante critiche alla influencer ed ex volto di Uomini e Donne:

