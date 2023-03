Sandra Milo si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin, raccontando di diverse violenze subite dai suoi fidanzati in passato.

Ospite oggi a Verissimo, Sandra Milo si è raccontata a Silvia Toffanin su un tema che mette molta tristezza. L’attrice, infatti, ha rivelato di aver subito tante violenze, sia psicologiche sia fisiche, da parte dei suoi ex fidanzati quando era giovane. Una volta, ha raccontato, ha rischiato anche di morire.

Sandra Milo a Verissimo, la confessione sulle violenze subite

Durante l’intervista a Verissimo, Sandra Milo ha parlato dei suoi ex fidanzati e delle numerose violenze subite: “Sì ho subito tante violenze. Non lo so perchè, forse la passione, l’amore, molte volte arrivano anche all’odio”. Silvia chiede: “Gli uomini con cui sei stata insieme ti volevano possedere, erano gelosissimi di te giusto?”.

Sandra Milo

L’attrice spiega: “Sì è vero. Stavo anche per morire una volta e ancora oggi ne porto i segni”. La Toffanin, visibilmente scossa, ha chiesto spiegazioni: “Come stavi per morire? Cosa è successo?”. Sandra Milo ha quindi spiegato: “Una volta sono stata presa a calci sulla testa, avevo una mascella rotta, e sopratutto le orecchie. Mi sanguinavano e non ci sentivo più. Mi hanno portata in ospedale e mi hanno operata, ancora oggi da un orecchio non ci sento niente, dall’altro faccio fatica”.

Silvia Toffanin ha chiesto: “In che rapporti sei rimasta con l’uomo che ti ha fatto questo?” La risposta: “Perdonare è una parola grossa, ma non provo rancore. Non l’ho denunciato perchè provavo una grande umiliazione e poi mi sembrava una cosa così brutta”.

