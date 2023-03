La cerimonia degli Oscar 2023 si è tenuta la scorsa notte e molte celebrità hanno indossato dei nastri blu appuntati agli abiti: scopriamo cosa significa.

La scorsa notte tutti gli occhi erano puntati su Hollywood, per la 95° edizione degli Academy Awards. In molti non hanno potuto fare a meno di notare che alcune celebrità hanno indossato un nastro blu, appuntato ai loro abiti. Cosa significa? Andiamo a scoprirlo.

Oscar 2023, significato del nastro blu

Si sa che gli Oscar sono una cerimonia per celebrare l’anno cinematografico appena passato, ma con gli occhi di tutto il mondo puntati addosso sono anche un ottimo momento per sensibilizzare su temi importanti. Alcune celebrità hanno infatti indossato dei nastri blu sui quali era scritto l’hashtag “#WithRefugees“, ovvero “con i rifugiati”. I nastri sono stati creati in collaborazione con Coalizione dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per sensibilizzare su una tematica fondamentale e sempre tanto attuale.

I nastri, come spiega la Coalizione, sono un “Simbolo di compassione e solidarietà“, verso tutte le persone costrette a fuggire dal proprio paese a causa di guerre e persecuzioni. L’associazione sostiene i rifugiati sopratutto nel campo dell’istruzione, di un riparo e dell’occupazione. Per questo diverse celebrità, tra cui Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis e Diane Warren, hanno voluto sensibilizzare indossando il nastro blu.

Proprio Lee Curtis, vincitrice della statuetta come miglio attrice non protagonista, ha spiegato: “Cate Blanchett sta chiedendo alle persone di ricordare a tutti noi che ci sono terribili crisi dei rifugiati in corso in tutto il mondo, ovunque e contemporaneamente, e che dobbiamo fare la nostra parte”.

