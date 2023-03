Lady Gaga sa sempre come farsi notare: agli Oscar 2023 si è presentata sul palco senza trucco per la sua esibizione di Hold My Hand.

Lady Gaga abbandona il trucco perfetto e l’abito elegantissimo tipici degli Oscar e decide di presentarsi al naturale. La cantante è tornata sul palco degli Academy Award e questa volta a stupire, più che la sua voce, è stato il suo look: jeans neri, capelli raccolti e senza un filo di trucco.

Oscar 2023, Lady Gaga si esibisce senza trucco

Lady Gaga è tornata ad esibirsi agli Oscar dopo che, nel 2019, aveva cantato insieme a Bradley Cooper la colonna sonora del film A Star Is Born. La scorsa notte, durante la 95° edizione degli Academy Awards, ha portato sul palco il suo brano Hold My Hand, colonna sonora del film candidato Top Gun: Maverik. A stupire, però, oltre che la sua voce, sempre perfetta, è il suo look. La cantante si presenta sul palco acqua e sapone, senza trucco, con un look casual: jeans e maglietta nera.

Un look ben diverso da quello che aveva sul red carpet, dove ha esibito un trucco e un abito di Versace perfetto ed elegante. Per l’esibizione, invece, via tutto ed è la voce l’unica cosa importante a cui prestare attenzione. E per la sua esibizione si è guadagnata una standing ovation dalle celebrità presenti.

Riproduzione riservata © 2023 - DG