Archie e Lilibet, i figli di Harry e Meghan, sono sono stati invitati all’incoronazione di Carlo, che si terrà i prossimo 6 maggio.

Il prossimo 6 maggio si terrà l’incoronazione che Re Carlo, e gli inviti sono già stati tutti spediti. Nonostante i difficili rapporti tra le due parti, Carlo ha invitato anche Harry e Meghan a partecipare ma non i loro figli, Archie e Lilibet. Nonostante siano Principe e Principessa, non hanno ricevuto l’invito, come mai?

Incoronazione Carlo, Archie e Lilibet non sono invitati

Come rivela il giornale Telegraph, una fonte interna alla Palazzo della Famiglia Reale avrebbe confermato il mancato invito ai figli di Harry e Meghan all’incoronazione di Carlo. Il motivo? A quanto rivela il giornale, Archie e Lilibet sono troppo piccoli per poter partecipare. I due bambini, rispettivamente di 3 e di 1 anno, sembrerebbero quindi nipoti di serie B per Carlo.

I figli più grandi di William e Kate parteciperanno sicuramente, mentre non è ancora sicura la presenza di Louis, il più piccolo, di 5 anni. Se verrà invitato lui, saranno invitati ance Archie e Lilibet, così dicono i media. Il 6 maggio, però, sarà anche il compleanno di Archie, per questo la coppia dovrà decidere come vorranno passare la loro giornata: a festeggiare il figlio o a festeggiare Re Carlo?

La presenza di Harry e Meghan non è del tutto scontata, visto i rapporti ormai freddi e distanti con la Famiglia Reale dopo la pubblicazione dell’autobiografia di Harry “Spare“. Ad inizio marzo, inoltre, la coppia ha battezzato in segreto Lilibet e alla cerimonia non era presente alcun membro della Royal Family. Se dovranno presentarsi alla cerimonia, comunque, non potranno partecipare all’apparizione ufficiale dal balcone, come rivelano i media britannici.

