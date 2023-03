È morto a 88 anni lo scrittore giapponese Kenzaburo Oe, Premio Nobel per la letteratura nel 1994 e attivista per la pace.

Addio a Kenzaburo Oe, scrittore giapponese Premio Nobel e attivista per la pace e contro il nucleare. La morte è avvenuta il 3 marzo, ma la sua casa editrice ha reso pubblica la notizia solamente oggi.

Kenzaburo Oe, morto a 88 anni lo scrittore giapponese

È lutto nella mondo della letteratura e della cultura. Lo scrittore Kenzaburo Oe è morto all’età di 88 anni. Nel 1994 aveva vinto il Premio Nobel per la letteratura, il secondo giapponese a vincere tale riconoscimento.

Nato nel 1935 a Shikoku, lo scrittore si è sempre battuto per il suo paese, per il pacifismo e sopratutto per la questione legata all’energia nucleare. Una delle sue opere più famose è infatti il saggio Note di Hiroshima, pubblicato nel 1965, in cui Oe racconta il suo viaggio nella città devastata dalla bomba atomica e i suoi incontri con i sopravvissuti.

La notizia della sua morte è stata resa pubblica oggi dalla casa editrice Kodansha Ltd, che ha riportato: “Il Premio Nobel per la letteratura nel 1994 è morto di vecchiaia nelle prime ore del 3 marzo“. Inoltre ha anche rivelato che i funerali sono stati già celebrati, nell’intimità della sua famiglia.

