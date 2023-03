La quarta gravidanza di Beatrice Valli è ormai agli sgoccioli, e per festeggiare l’influencer ha organizzato una baby shower.

Beatrice Valli è ormai verso la fine della sua quarta gravidanza, e ben presto la famiglia si allargerà con una nuova bambina. Per festeggiare l’evento l’influnecer ha deciso di organizzare una baby shower, invitando amici stretti e familiari. Sui social, ha condiviso un dolcissimo pensiero e una dedica speciale per Marco Fantini.

Beatrice Valli, la dedica a Marco Fantini

La famiglia Valli si allarga, e quale modo migliore di festeggiare questo lieto evento se non con una baby shower? L’influencer ha condiviso nelle scorse ore sul suo profilo Instagram la festa a cui erano inviati diversi amici e familiari. Tra i tanti, erano presenti anche Bianca Atzei e Stefano Corti, anche loro da poco genitori. Alla fine della serata, dopo numerosi scatti per immortalare questo felice momento, Beatrice ha pubblicato un post su Instagram, con una bellissima dedica alla figlia in arrivo e al marito Marco Fantini.

Ad accompagnare una serie di fotografie della famiglia, l’influencer scrive: “Qui aspettiamo solo te. Sei arrivata in un momento inaspettato ma ti desideravamo così tanto che non vediamo l’ora di vederti (visto che in nessuna ecografia siamo riusciti a farlo) Una cosa è certa: assomiglierai al tuo papà come le altre due donnine”.

Beatrice e Marco Fantini hanno infatti già due figlie insieme, Bianca e Azzurra. La coppia non ha ancora rivelato il futuro nome della bambina, ma potrebbe essere di nuovo un colore. Il figlio della ragazza invece, avuto da una relazione precedente, si chiama Alessandro, e tra poco tempo conoscerà la sua terza sorellina.

