Dopo l’arrivo di Noa Alexander, Stefano Corti e Bianca Atzei si stanno ancora adattando alla nuova vita da genitori.

Diventati da poco genitori, Stefano Corti e Bianca Atzei sono alle prese con qualche difficoltà nell’adattare le proprie vecchie abitudini con quelle nuove dovute al piccolo Noa Alexander. Se nelle scorse ore estata la cantante a parlare, ora è toccato alla Iena.

Stefano Corti e Bianca Atzei e l’essere genitori

Stefano Corti

Probabilmente sollecitato dai fan sui social a raccontare le emozioni di essere padre, Stefano Corti ha pubblicato alcune stories per parlare di come stanno trascorrendo lui e la sua dolce metà le prime settimane da padre e madre.

“Amici, punto della situazione. Sto postando poco perché stiamo facendo degli orari impossibili”, ha esordito la Iena. “Praticamente facciamo la notte in bianco e di giorno tra lavoro, commissioni eccetera non c’è la lucidità e la voglia di stare a giocare con i social. Cerchiamo di recuperare quando possiamo, è più dura di quello che ti raccontano ma ce la faremo! Noa è stupendo e non poteva arrivare in un momento migliore”.

In precedenza, era stata Bianca Atzei a raccontare alcune situazioni legate alla maternità e al post parto rispondendo sul tema delicato delle emozioni che una mamma prova dopo l’arrivo di un figlio: “Non basterebbe questo spazio per rispondere e dire un pensiero. È importante avere un supporto mentale, un sostegno fisico. Avere il proprio compagno vicino e sentirsi amate è importante. Avere, come nel mio caso, la mamma accanto che ti conosce e sa come starti vicino è fondamentale. È importante non stare sole”.

Di seguito un recente post Instagram della coppia relativo alla nascita del bimbo:

